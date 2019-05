Condividi

Bene confiscato alla criminalità organizzata, sarà affidato in concessione ed in uso gratuito all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

È quanto contenuto nella delibera approvata dal Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO, con i poteri della giunta comunale.

La concessione è valida per 6 anni. I locali posti al piano terra di un fabbricato, in VIA MARGHERITA, ospiteranno le attività sociali, culturali e di rappresentanza del sodalizio.