Controlli della polizia di Zumpano (Cs) su bus in partenza per gite scolastiche

Polizia Locale in prima linea nella sicurezza degli studenti in partenza per i viaggi d’istruzione a bordo dei pullman; ciò a seguito degli accordi intercorsi nelle ultime settimane tra il Sindaco del Comune di Zumpano, Prof.ssa Maria Lucente, e il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “P. De Coubertin” Rende-Zumpano, Rosalba Borrelli. Gli agenti dopo la richiesta inoltrata dal dirigente scolastico alla Polizia Locale di Zumpano, nella primissima mattinata di oggi si sono recati nel parcheggio della zona commerciale di Zumpano, luogo di appuntamento per la partenza, e, prima dell’inizio del viaggio di istruzione di alcune classi della scuola secondaria, hanno eseguito controlli accurati sul pullman che attendeva i ragazzini.

Stato degli pneumatici, verifica presenza estintore, cassette di pronto soccorso, tempi di guida e riposo del conducente, revisione, assicurazione e licenza di guida sono state alcune delle verifiche eseguite dagli agenti di Polizia Locale nei confronti del veicolo interessato.

Nessuna violazione è emersa: segno che l’aumento dei controlli eseguiti, anche a seguito delle recenti indicazioni del Ministero dell’Istruzione, sta sortendo ottimi risultati in termini di prevenzione e sicurezza degli studenti.