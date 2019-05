Continua l’impegno di Anas per la manutenzione delle strade rientrate in gestione

Continua l’impegno di Anas per la manutenzione delle strade rientrate in gestione diretta, in provincia di Reggio Calabria.

Si tratta di arterie che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2018, sono state trasferite ad Anas in Calabria per una lunghezza di circa 500 km , di cui 200 affidati in sola gestione.

Il piano di manutenzione messo a punto da Anas mediante l’Accordo Quadro triennale, per la sola provincia di Reggio Calabria e per un investimento di 5 milioni e 800 mila euro di euro riguarda il risanamento profondo della pavimentazione stradale e il rifacimento della segnaletica orizzontale lungo le strade statali comprese tra i territori comunali di Reggio Calabria, Calanna, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano, San Roberto, Scilla, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli, Cosoleto, Bagnara, Delianuova, Scido, Santa Cristina in Aspromonte, Plati’, Benestare, Careri, Bovalino, Rosarno, San Ferdinando, Rosarno, Cittanova, Melicucco, Polistena, Cinquefrondi, Mammola, Grotteria, Gioiosa Ionica.

Nel dettaglio, i lavori per l’importo di 4 milioni e 900 mila euro, consegnati all’impresa Franco Giuseppe con sede in via Sonnino 13, Roccella Jonica (RC) interesseranno le strade statali NSA 560 (ex s.p. 3) “d’Aspromonte Jonico”, NSA 561 (ex s.p. 7) “delle Gambarie”, NSA 566 (ex C.O.R.A.P.) “Raccordo al porto di Gioia Tauro”, NSA 571 (ex s.p. 2) “d’Aspromonte” 106 ter (ex s.p. 106 ter).

Gli interventi saranno realizzati in un tempo stimato di 175 giorni.

Infine, i lavori di pavimentazione stradale lungo la strada statale 682 ‘Jonio Tirreno’ affidati all’impresa Franco Giuseppe per un importo di investimento di 945 mila euro, che saranno realizzati in un tempo stimato di 54 giorni, interesseranno l’arteria in tratti saltuari, dal km 0,000 al km 39,000.