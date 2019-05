Comunali Vibo, Limardo incontra i cittadini

Un ciclo di incontri con la popolazione per illustrare l’idea di sviluppo immaginata per la città. Dal centro alle frazioni, saranno diverse le iniziative che vedranno nei prossimi giorni Maria Limardo, candidato sindaco di Vibo Valentia, fra la gente a presentare le sue idee programmatiche per il rilancio del territorio.

Sabato 11 maggio, sarà presente con un gazebo su corso Vittorio Emanuele a Vibo per fornire informazioni a quanti vorranno saperne di più rispetto al suo progetto politico. Un gazebo informativo sarà allestito poi a Vibo Marina domenica 12 maggio. Nella stessa giornata previsti due incontri con i cittadini: a Porto Salvo in piazza alle ore 16.30, a Vibo Marina in via Cristoforo Colombo alle ore 18.30. Martedì 14 maggio, alle ore 18, sarà la volta di Bivona, in piazza della Tonnara. Una serie di appuntamenti che proseguirà nei giorni a seguire.