Comitato Musica ed Arte nel concorso nazionale Maggio in Musica

Comitato Musica ed Arte, ideato a febbraio dall’allora Dirigente dell’ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, Pasqualina Maria Zaccheria, al fine di promuovere i grandi eventi all’interno della scuola ha portato già il primo frutto con il concorso nazionale Maggio in musica.

Un Comitato prestigioso cui fanno parte diversi docenti e dirigenti al fine di programmare, progettare e realizzare attività culturali di spessore i cui protagonisti sono solo e soltanto gli studenti.

Il presidente Pasqualina Maria Zaccheria ed il Coordinatore Tecnico Cettina Nicolosi, presidente del Conservatorio Cilea di Reggio Calabria insieme alle Dirigenti Corrado, Monterosso, Zurzolo, Nicolò e ai professori Direttori dorchestra Roberto Caridi e Maurizio Managò nonché ai Docenti SMIM Martino Parisi, Patrizia Campolo e Giacomo Cassalia hanno lavorato sodo per dare il via alla importantissima iniziativa musicale che si realizzerà al teatro Cilea di Reggio Calabria il 13 Maggio 2019.

All’interno del comitato anche il prof. Demetrio Marino, Consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Dirigente Adelaide Barbalace e il prof. Vincenzo Malacrinò, esperto di Comunicazione.

Un Comitato che porta quale eredità il grande successo con l’iniziativa Nessun dorma, risvegliamo la creatività realizzata l’anno scorso con tutte le scuole della provincia attraverso una stretta sinergia con i dirigenti scolastici.

Un successo, ha precisato la Zaccheria, che ha dato lustro alla nostra terra e soprattutto al mondo dei giovani capaci di parlare la lingua della cultura e della creatività.

Una iniziativa, ha detto la dirigente, che continuerà nel tempo conoscendo la sensibilità e le competenze di tutti i componenti del gruppo.

Insieme dunque per promuoveremo nuove attività al sol fine di trasferire tra i giovani l’entusiasmo e la voglia di vivere la cultura quale linfa necessaria per superare, vivere e vincere il futuro.

La Zaccheria nel corso della sua permanenza quale dirigente dell’ATP ha costruito una rete di 42 scuole che sono da supporto a tutte le altre per quanto attiene la realizzazione dei diversi progetti culturali.

L’iniziativa Maggio in musica ricade all’interno della settimana dell’arte, della musica e della creatività del Miur.

Cettina Nicolosi, Direttore Artistico dell’iniziativa, attraverso il suo elevato bagaglio artistico-culturale, ha dato un forte contributo all’iniziativa sinergicamente a tutti i componenti nel Comitato. A lei è spetto l’arduo compito di coordinare le audizioni musicali ed assistere i diversi direttori impegnati nell’importante evento.

La Zaccheria, ideatrice di questo momento, nel trovare ampia condivisione da parte dei dirigenti e docenti ha inteso sottolineare che insieme si possono realizzare tanti Maggio in musica, ma soprattutto, si può elevare la cultura, cardine della vita e strumento reale per ottenere la vera libertà.

Il concorso che si svolgerà il 13 Maggio, ha concluso la Dirigente, è anche frutto di una sinergia con le istituzioni: Comune, Città Metropolitana, Miur e mondo delle associazioni che hanno voluto sposare e condividere limportante progetto. Alle scuole che hanno aderito al progetto un grazie carico di stima per aver scelto questo percorso culturale.

Un modo nuovo di vivere la scuola e per esprimere se stessi in modo originale e con molta creatività.