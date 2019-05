Cinquefrondi – Avviso per realizzazione iniziative culturali e sportive

Condividi

L’Amministrazione Comunale credendo convintamente nella partecipazione e nella collaborazione attiva, ha pubblicato un Avviso per “LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E DI SPETTACOLO DA ATTUARE NELL’ESTATE 2019”.

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate all’Ufficio Affari Generali entro le 12.00 del 24 Maggio 2019.

“E’ nostra prassi coinvolgere le Associazioni, le Attività Commerciali ed i singoli Cittadini a partecipare con proposte fattive agli eventi per la nostra comunità – afferma l’Assessora Porretta – È sempre un piacere constatare la voglia di collaborazione e partecipazione da parte delle realtà attive sul nostro territorio. Ringrazio già tutti coloro che invieranno la loro proposta e sono certa che con l’aiuto di tutti quanti sarà un’estate ricca di eventi come la nostra Cinquefrondi merita”.

“Ho sempre creduto che una comunità cresce con la partecipazione attiva di tutte le soggettività presenti e che bisogna valorizzare le nostre Associazioni e le nostre bellezze, sono certo che anche quest’anno ci saranno tante adesioni e tante proposte che renderanno il programma piacevole per i nostri concittadini, ma anche per gli emigrati e per i turisti” – afferma il Sindaco Conia.