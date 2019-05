Caulonia – Mercoledì lo spettacolo “Pulcinella fa un pasticcio”

Condividi

L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Caterina Belcastro, in occasione della Festa della mamma, ha organizzato per tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia lo spettacolo dei burattini dal titolo “Pulcinella fa un pasticcio”, in collaborazione con il teatro “Fuori Squadro”.

L’iniziativa è in programma all’Auditorium Comunale “Casa della Pace A. Frammartino” mercoledì 8 maggio alle ore 10:30.

«L’idea – afferma il primo cittadino cauloniese – è quella che ad omaggiare le proprie mamme, nella giornata a loro dedicata, siano proprio i bambini. L’impegno in ambito sociale dell’Amministrazione si conferma con una particolare attenzione ai nostri piccoli, attraverso un’iniziativa che rappresenta un’ulteriore occasione di incontro, di partecipazione e di coinvolgimento della comunità cauloniese».