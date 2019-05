Catanzaro – Programmazione estiva, Lobello replica a Celia

Condividi

“Entro fine mese presenteremo al pubblico le iniziative culturali e di spettacolo che animeranno l’estate dei catanzaresi”.

Lo ha detto l’assessore al turismo, Alessandra Lobello, che ha voluto ringraziare il consigliere di Fare per Catanzaro, Fabio Celia, “per l’interesse dimostrato nei confronti di questo importante settore sul quale l’amministrazione sta lavorando da diverso tempo”.

“Entro due o tre settimane, dunque, il cartellone di eventi organizzati dal Comune in collaborazione con i privati – ha aggiunto la delegata di giunta – offrirà manifestazioni per tutti i gusti e per tutte le età. Alla conferenza stampa di presentazione – ha concluso Lobello – mi aspetto partecipi anche il consigliere Celia, dal quale attendo un contributo propositivo e costruttivo nell’ottica di una strategia di sinergia e condivisione, che coinvolga pure la minoranza, e permetta a Palazzo De Nobili di perseguire il benessere e lo sviluppo del territorio”.