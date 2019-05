Catanzaro – Lavoro, Vono (M5S): Forum con le imprese

Condividi

“Domani, martedì 14 maggio alle ore 10 presso il Benny Hotel di Catanzaro, ho organizzato un forum per le imprese, sul tema dei fondi europei, sull’uso intelligente ed efficace delle risorse finanziarie che vengono stanziate per la promozione degli investimenti nell’economia reale. Una prima tavola rotonda dedicata alla piccola e media impresa, cuore pulsante della nostra regione, assieme all’eurodeputata Rosa D’Amato-portavoce M5S, membro delle commissioni per lo sviluppo regionale, trasporti, turismo ed agricoltura al parlamento UE.

All’evento seguirà un incontro assieme all’eurodeputata candidata, alle ore 11.30, con tutti gli attivisti e i simpatizzanti calabresi del MoVimento 5 Stelle per incontrarci e discutere insieme in vista delle elezioni europee.” Lo dichiara Silvia Vono, Senatrice M5S.