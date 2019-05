Catanzaro – La formazione continua come fattore di crescita

Condividi

La formazione continua come fattore di crescita ed innovazione nelle imprese calabresi.

Su questo tema si confronteranno i relatori del seminario promosso da Fondimpresa Calabria che si svolgerà il prossimo 10 maggio nella sede di Confindustria Catanzaro.

Al centro dell’incontro le esperienze di successo maturate da due aziende calabresi: la Abramo customer care spa e la Agrumaria reggina srl.

Due casi di studio, che sono stati approfonditi nell’ambito delle attività di Monitoraggio valutativo che ogni anno Fondimpresa Calabria svolge, sotto la regia di Fondimpresa nazionale, per far emergere le migliori esperienze aziendali sul tema della formazione continua realizzata grazie agli strumenti messi a disposizione delle aziende da Fondimpresa.

Le due realtà imprenditoriali, operanti l’una nel settore dei servizi come call center e l’altra nel comparto agroalimentare, hanno dimensioni e storie diverse ma entrambe nascono e crescono come aziende a gestione familiare, fortemente orientate verso l’internazionalizzazione e l’innovazione tecnologica, ed interpretano la formazione continua come strumento integrato nel processo produttivo ed indispensabile per promuovere crescita ed orientato al miglioramento delle performance organizzative e delle prestazioni individuali.

Lo studio effettuato ha consentito di confermare la filosofia aziendale che accomuna le due imprese: azioni formative continue e strettamente funzionali alle esigenze produttive, alla crescita della organizzazione e delle competenze individuali, con un’attenzione particolare per la competitività, l’internazionalizzazione e l’innovazione tecnologica.

L’incontro sarà aperto dai saluti del Presidente di Confindustria Catanzaro, Aldo Ferrara, del Presidente e Vice Presidente di Fondimpresa Calabria, Michele Lucente e Raffaele Mammoliti.

Il racconto dei protagonisti delle due aziende testimonial sarà seguite dall’intervento di Maurizio Bernava, Direttore Area attività di supporto di Fondimpresa nazionale, sulle attività di Monitoraggio valutativo.

Seguiranno gli interventi di Antonia Abramo, Presidente del Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Catanzaro, e di Filippo Cipparrone, Operatore di Fondimpresa Calabria, sul binomio formazione e innovazione e gli strumenti a disposizione delle aziende per realizzarla.

La conclusione dei lavori è affidata all’Assessore al Lavoro e Welfare della Regione Calabria, Angela Robbe.