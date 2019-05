Catanzaro – “La città di Eolo”, l’atteso concerto di Peppe Fonte

Condividi

Un cantautore che parla direttamente al cuore. Una affermazione che identifica Peppe Fonte, il suo modo di essere artista e di raccontare le sue storie con una passione di altri tempi.

Tra le tante quella per la sua città, Catanzaro, alla quale dedicherà giorno 17 maggio, alle ore 20,45, un concerto che prende spunto dal titolo di uno delle sue composizioni, “La città di Eolo”. Ad ospitarlo sarà il Teatro Comunale della città capoluogo della Calabria, ritrovato luogo della cultura cittadina.

LA CARRIERA

Figlio musicale di Piero Ciampi e Pino Pavone, nel corso della sua carriera decennale, Fonte è riuscito a farsi apprezzare grazie alla qualità delle sue composizioni e degli arrangiamenti caratterizzati da una forte componente emotiva. Peculiarità messa in mostra con i suoi primi due album, Quello che ti dirò e Secondo me è l’una, e maturata nel suo ultimo album Io non ci sono più, pubblicato da Squilibri Editore, con cui è riuscito a porsi all’attenzione di critica e pubblico, ma soprattutto dei media nazionali. Ospite dei programmi radiofonici “Dove sta Zazà” (Radio RAI3) e “Zona Cesarini” (Radio RAI1). Importante anche la sua presenza, giorno 10 maggio, al Salone del Libro di Torino, ospite dello spazio della Regione Calabria. Quest’ultimo riconoscimento è arrivato a coronamento di una crescita professionale di rilievo.

IL CONCERTO

Ad accompagnare Peppe Fonte in concerto sarà una band di musicisti catanzaresi composta da Giuseppe Tassoni, al pianoforte, Franco Catricalà, al basso, Ismaele Rocca, alle percussioni e batteria, e Alfredo Paonessa, ai fiati. Con loro ripercorrerà le fasi più significative della sua carriera, eseguendo le canzoni più note del suo repertorio tra le quali Budapest, Un’altra verità, La città di Eolo, Ombrelli soli, e Quello che ti dirò oltre ai brani del suo ultimo album Io non ci sono più.

I BIGLIETTI

E’ possibile acquistare i biglietti per assistere al concerto di Peppe Fonte presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro, sito su Corso Mazzini. Per l’iniziativa a sostegno del Centro Storico promossa dai Club Service e dalle Associazioni cittadine, ai giovani con età inferiore ai 20 anni sarà consentito l’ingresso gratuito nello stesso giorno dell’evento per i soli posti disponibili. Gli universitari con età superiore ai 20 anni pagheranno un costo simbolico di 5 euro esibendo il libretto universitario. Per ulteriori informazioni contattare i numeri telefonici 0961/741241 (biglietteria).