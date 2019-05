Catanzaro – I prodotti calabresi entusiasmano il Vietnam

Condividi

«Amazing!» – «Sorprendente!» è la parola che più spesso ha usato Ms. Ho Thuy Nga nel commentare i prodotti che diverse aziende della provincia di Catanzaro le hanno presentato oggi, presso la Camera di Commercio di Catanzaro, nel corso dell’incontro di stamani promosso dall’Ente camerale per incentivare la creazione di canali commerciali tra le imprese locali e l’Asia.

Ms. Ho, cofondatrice della Bluwave Advisory Co. Ltd., ha sinceramente apprezzato le realtà produttive locali e ciò che queste sono in grado di realizzare, dalle produzioni agricole, con particolare attenzione a quelle vinicole, fino alle aziende del settore manifatturiero e delle costruzioni: «Ho visto prodotti di alta qualità ma dal basso costo di commercializzazione – ha commentato al termine dell’incontro parlando con Daniele Rossi, presidente dell’Ente camerale del capoluogo -. Questo significa che ci sono prodotti su cui si può certamente costruire un percorso di collaborazione perché vengano esportati in Vietnam e in altri Paesi asiatici e credo che si potranno creare delle connessioni interessanti».

«Il Vietnam – ha detto Rossi parlando agli imprenditori – è un Paese in forte espansione, che ama sapori molto simili a quelli a cui siamo legati in Calabria e che ama il made in Italy. Questa è la seconda iniziativa che ho inteso promuovere con il Vietnam dopo che già la prima ha portato all’avvio di un partenariato commerciale da parte di un’azienda locale. Non mi stancherò mai di ripeterlo: l’internazionalizzazione, soprattutto verso Paesi asiatici, rappresenta un’enorme opportunità per tutte imprese calabresi che sono caratterizzate da alta qualità dei prodotti finali e della materia prima, oltre che da competenze tecniche di alto livello in tutti i settori merceologici. Perché questi collegamenti si concretizzino, mi auguro che sia sempre più coraggio da parte delle nostre imprese nel credere in sé stesse. Dal canto nostro, siamo e continueremo ad essere al loro fianco nell’accompagnarle in un percorso di crescita che ha opportunità concrete».

Proprio sulla scorta delle opportunità offerte alle imprese, nel corso dell’incontro si è tenuta anche una videoconferenza con Beatrice Rossetto, Communication & Event manager della Camera di Commercio italiana in Vietnam, che ha illustrato alle aziende le iniziative B2B Lifestyle Made in Italy e Machinery Made in Italy che si terranno ad Hanoi rispettivamente i prossimi 27 e 28 giugno e 1 e 2 ottobre.