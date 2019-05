Catanzaro – Elezioni universitarie, auguri ai nuovi eletti

Condividi

La vera forza di un Paese e dei suoi territori risiede nella qualità della formazione delle giovani generazioni.

Le Università, in particolare, rappresentano da sempre le fucine didattiche e culturali nelle quali quanti aspirano a diventare classe dirigente confrontano e mutuano contenuti, metodi e progetti di governo e di innovazione. Ciò vale in generale ma soprattutto per le istituzioni pubbliche locali che dal dialogo con il mondo universitario e con gli studenti possono e debbono trarre stimoli positivi.

È quanto dichiara Marco PORCARO, assessore comunale di CASTROLIBERO e coordinatore dei giovani amministratori calabresi dell’ANCI, congratulandosi, per i risultati ottenuti, con tutti gli eletti delle elezioni studentesche svoltesi all’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA e all’Università di REGGIO CALABRIA.

Siamo convinti – aggiunge – che dalla sinergia con le rappresentanze universitarie possano derivare contributi preziosi a quanti in ANCI GIOVANI CALABRIA sono impegnati a servizio degli enti e delle comunità locali e, più in generale, del buon governo dei territori. Nel ribadire la disponibilità dell’associazione a condividere percorsi virtuosi con tutti gli eletti nelle università della regione e con l’ambizione di fare squadra giovane nell’interesse generale della governance sempre più complessa ed affascinante delle realtà locali rinnoviamo loro – conclude PORCARO – gli auguri di buon lavoro e buona formazione.