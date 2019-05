Catanzaro – Approvato schema avviso pubblico per locali sede liceo artistico

Condividi

Con deliberazione del presidente Sergio Abramo, è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la ricerca di locali scolastici per la sede dell’Istituto d’arte di Squillace.

L’istituto scolastico della Provincia di Catanzaro aveva originariamente trovato allocazione in diversi complessi edilizi posti all’interno dell’abitato del Comune di Squillace provocando, per questo, notevoli disagi all’organizzazione scolastica, alla didattica e alla formazione degli studenti.

L’Amministrazione provinciale, in conseguenza dell’aggravarsi della situazione intervenuta con l’interdizione dell’accesso al primo piano, ha comunicato al commissario del Comune di Squillace e al dirigente scolastico dell’Iiss “E. Majorana” di Girifalco l’avvio delle procedure di finanziamento per la costruzione di un nuovo immobile da adibire a sede dell’istituto d’arte, per il quale si è ritenuta funzionale una collocazione nella zona di Squillace Lido. Non essendo il Comune di Squillace proprietario di alcun immobile idoneo all’allocazione dell’istituto statale d’arte, l’Amministrazione provinciale di Catanzaro ha inteso procedere all’acquisizione in locazione di un immobile da adibire ad aule scolastiche. Per visualizzare lo schema di avviso pubblico è possibile consultare l’albo pretorio del sito della Provincia di Catanzaro.