Catanzaro – Anche la città celebrerà il centenario del Bauhaus

Anche Catanzaro celebrerà il centenario del Bauhaus, il movimento e scuola di architettura, arte e design nato in Germania che ha influenzato il mondo artistico e culturale contemporaneo. “Bauhaus 100 – Dal movimento moderno al razionalismo in Italia, fino al concetto di design contemporaneo” è il titolo della mostra che aprirà i battenti venerdì 31 maggio e resterà aperta fino al mese di luglio al Museo MARCA di Catanzaro, organizzata dall’Ordine degli architetti del Capoluogo, a cui l’amministrazione comunale ha voluto dare il proprio patrocinio e fattivo supporto.

L’assessore alla cultura, Ivan Cardamone ha così sottolineato il valore dell’evento: “La mostra – ha detto – si inserisce nell’alveo delle celebrazioni internazionali per il centesimo anniversario dalla fondazione della Bauhaus, importante modello di scuola d’arte fondata nel 1919 che ha rivoluzionato il modo di intendere il design, l’architettura, gli arredi e l’arte. La stessa scuola ha ricoperto un’importanza fondamentale per lo sviluppo dell’architettura e di una concezione del costruire basata su criteri essenziali e privi di aspetti decorativi, ma maggiormente attenta alla funzione degli edifici. Anche la città di Catanzaro ha voluto offrire il proprio contributo al programma delle celebrazioni in corso in tutto il mondo offrendo al pubblico un’importante occasione di approfondimento didattico e di evidente prestigio culturale, oltre che un prezioso momento di promozione per la stessa città a livello nazionale e internazionale. Un’iniziativa che – ha concluso Cardamone – rappresenta anche un ulteriore tassello della collaborazione sinergica portata avanti con l’Ordine degli Architetti che ha già prodotto risultati significativi per la crescita del territorio”.

(red.)