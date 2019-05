Castrovillari – Terza edizione Premio Giornalistico “Giuliano Sangineti”

Condividi

Si è svolta questa mattina, 4 maggio, data del suo compleanno, la terza edizione del Premio Giornalistico “Giuliano Sangineti”.

Il concorso organizzato dall’Associazione Culturale Pensieri Stilografici, dal club di servizio Lions di Castrovillari e patrocinata dal Comune di Castrovillari e dal Circolo della Stampa si è tenuto presso la Sala Consiliare del Comune di Castrovillari. Come ogni anno due le sezioni, fotografia e articolo o saggio breve, in cui il premio è stato articolato e riservato agli studenti delle classi terze quarte e quinte degli istituti superiori. In questo premio vi è il ricordo e l’affetto di un giornalista prematuramente scomparso da alcuni anni e la volontà di portare avanti l’opera professionale giornalistica ed educativa che Giuliano Sangineti, docente e giornalista ha sempre portato avanti nella sua vita. La manifestazione presentata dal giornalista Vincenzo Alvaro e introdotta dal Presidente dei Lions Club Michele Martinisi e da Stefania Ruotolo moglie di Giuliano, ha registrato gli interventi del Vice Sindaco della città del Pollino Francesca Dorato, della Dirigente Scolastica Elisabetta Cataldi e del Presidente del Circolo della Stampa Pollino Sibaritide Mario Alvaro che hanno ricordato la figura professionale e umana di Giuliano Sangineti. La sezione carta stampata la cui giuria era composta dai giornalisti Anna Rita Cardamone, Francesca Aversa, Mario Alvaro, Emanuele Armentano, Antonella Salerni, Rosanna D’Agostino e Laura Capalbi ha conferito il primo premio a Federica Diodati dell’Ipsia di Castrovillari. Secondo posto per Angelica Cassese (Ipsia), terzo ex aequo per Irene Carrieri ( Liceo Scientifico) e Sabrina Di Ceglie (Ipsia). La sezione fotografica la cui giuria tecnica è stata affidata agli esperti del settore di “Fosbury Style Visual Art”, ha decretato come vincitore Melania Adduci dell’Ipsia di Castrovillari. Secondo posto per Maria Francesca Iannelli (Liceo Classico) e terso posto per Eleonora Voto (Ipsia). Come ogni anno gli organizzatori all’interno della manifestazione premiano un giornalista particolarmente distintosi nella propria attività professionale. Quest’anno la scelta è caduta sulla giornalista Alessia Principe, blogger e cronista autrice del romanzo “Tre volte” con la seguente motivazione: “dopo essersi affermata come giornalista, attenta e fedele nella notizia, ha saputo trasferire nella letteratura la sua arte di scrittura, regalando ai lettori del suo libro sorprese e fascino dal tratto inconfondibile”.