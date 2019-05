Cassano allo Ionio(CS) – Eventi culturali sul territorio

Condividi

Continuare ad essere punto di riferimento territoriale per la promozione del patrimonio identitario e culturale raccontato intorno alle eccellenze ed ai protagonisti della CALABRIA e del Mezzogiorno.

Confermarsi non solo come location preferita ma anche e soprattutto come istituzione attenta ed a sostegno concreto della proposta culturale della rete delle associazioni.

È con questo spirito e con questa missione – dichiara l’Amministratore Domenico LIONE – che TERME SIBARITE continua ad impreziosire l’offerta di servizi e cure termali con iniziative ed eventi culturali insieme alle numerose campagne di sensibilizzazione e di prevenzione. Questa è – scandisce – la nostra idea ed il nostro impegno concreto di responsabilità sociale.

Per la struttura pronta ad inaugurare la stagione termale 2019 il prossimo LUNEDÌ 20 MAGGIO, educazione alla salute, servizi di qualità e promozione culturale camminano di pari passo.