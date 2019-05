Cassano allo Ionio (Cs) – Incontro con l’urologo, campagna di sensibilizzazione

Condividi

UROLOGIA, sfatare il mito: non è una branca che si occupa esclusivamente di patologie che interessano gli uomini. Anzi! È all’urologo, e non al ginecologo, che bisogna rivolgersi per curare disturbi e malattie dell’apparato urinario anche femminile. Asintomaticità del tumore alla prostata, controlli e prevenzione sin dalla tenera età possono contribuire a diminuire rischi e aiutare ad intervenire per tempo.

UOMINI E DONNE DALL’UROLOGO. Sono contenuti nel titolo gli obiettivi e la direzione del nuovo momento di approfondimento promosso da TERME SIBARITE. L’evento inaugura la campagna 2019 di educazione alla salute dal titolo PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE.

MERCOLEDÌ 8, alle ORE 18, nella SALA IGEA, al civico 2 di via delle TERME, nel centro storico di CASSANO, a confronto con gli esperti.

Coordinati dal responsabile comunicazione dell’ente, Lenin MONTESANTO, interverranno l’Amministratore Unico Domenico LIONE ed il professore Marco SERRAO, responsabile del reparto di urologia della clinica TRICARICO di BELVEDERE Marittimo e Presidente della Fondazione Totò MORGANA Onlus.

L’inganno delle patologie prostatiche. Perché la donna dall’urologo: cistiti, prolassi e incontinenze. L’importanza della prevenzione adolescenziale. – Sono, questi, nello specifico, gli argomenti che saranno approfonditi da SERRAO nel corso dell’incontro destinato a sensibilizzare ad un diverso approccio all’urologia (la branca specialistica medica e chirurgica che si occupa delle patologie a carico dell’apparato urinario maschile e femminile e degli organi genitali maschili esterni), alla conoscenza dell’apparato e alle diverse patologie legate alle diverse fasce d’età.