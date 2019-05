Cariati (CS) – Cosentino eletto nel comitato provinciale di FI

Condividi

Forza Italia Cariati è orgogliosa di comunicare l’elezione del proprio commissario cittadino – Dott. Francesco COSENTINO – a membro del comitato provinciale del partito.

L’elezione è avvenuta durante il Congresso Provinciale di Forza Italia del 6 aprile 2019, tenutosi presso il Museo Multimediale della città di Cosenza alla presenza dei big regionali e nazionali del partito, come la Capogruppo alla Camera dei Deputati On. Mariastella Gelmini, la Vicepresidente della Camera On. Mara Carfagna, oltre che del leader nazionale di FI Silvio Berlusconi, intervenuto telefonicamente. I lavori congressuali hanno, inoltre, segnato l’elezione, all’unanimità, dell’On. Gianluca Gallo quale coordinatore provinciale del partito.

E’ stato proprio l’on. Gallo a presiedere il comitato provinciale dello scorso 10 maggio, svoltosi presso il chiostro di San Domenico di Cosenza, che ha visto la ratifica di tutto il Coordinamento Provinciale di FI Cosenza ed in esso la presenza del nostro coordinatore locale, Dott. Francesco COSENTINO. Hanno preso parte ai lavori del Comitato Provinciale, inoltre, la coordinatrice regionale On. Jole Santelli, il Vice presidente vicario di FI alla Camera On. Roberto Occhiuto ed i candidati calabresi di FI alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo – circoscrizione Sud – Dott.ssa Fulvia Caligiuri e On. Giuseppe Pedà.

FORZA ITALIA Cariati si dice particolarmente soddisfatta dell’elezione del suo leader cittadino nel comitato provinciale del partito ed è sicura di poter apportare, tramite la sua persona, ogni forma di contributo e collaborazione al nuovo coordinatore provinciale On. Gianluca Gallo, oltre che a tutti i quadri dirigenti.

Un partito, quello fondato da Berlusconi, che nella provincia di Cosenza ha fatto registrare uno dei migliori risultati nazionali in fatto di tesseramenti, con oltre 2200 tessere registrate in pochissimo tempo.

Le ragioni di questo crescente entusiasmo vanno sicuramente ricercate nel lavoro svolto in questi mesi dal neo coordinatore, On. Gallo, in collaborazione con il coordinatore regionale On. Santelli e con la supervisione dell’instancabile On. Roberto Occhiuto.

“Credo molto nel confronto istituzionale, nella democrazia, nella moderazione e nel valore della LIBERTÀ – afferma Francesco Cosentino – e mi impegnerò, nei settori di riferimento, a promuovere ulteriormente il mio territorio. Invito tutti gli iscritti di FI, soprattutto quelli di Cariati, ad impegnarsi al massimo in vista delle imminenti elezioni europee così come già fatto in occasione delle elezioni nazionali dello scorso anno, che hanno visto FORZA ITALIA essere il secondo partito a Cariati solo dopo il M5S, raggiungendo una delle percentuali di voti tra le più alte della Calabria e d’Italia. Sono sicuro che il rinnovato entusiasmo in FI, alimentato dalla nuova riorganizzazione del partito, dall’ottimo lavoro svolto dai suoi vertici nazionali, regionali e provinciali, da una grande partecipazione giovanile, si intreccia con la consapevolezza che FORZA ITALIA reciterà un ruolo fondamentale nello scacchiere politico europeo, nazionale e soprattutto regionale. Bisogna arginare ed andare oltre la demagogia, l’impreparazione, l’inadeguatezza, lo scarso senso del stato, la litigiosità e le promesse mancate degli attuali partiti che, oggi, sono al governo dell’Italia e quelle di una sinistra che ha devastato la Calabria nell’ultimo quinquennio. FORZA ITALIA ha, oggi più che mai, gli uomini giusti e tutte le carte in regola per ritornare ad essere protagonista in Europa, a livello nazionale e, sicuramente, lo sarà fra qualche mese anche in Calabria, stravincendo le prossime elezioni regionali con un proprio candidato governatore preparato ed autorevole quale è il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto.

Sento di dover ringraziare l’On. Roberto Occhiuto, Vice presidente vicario di FI alla Camera e persona da sempre al mio fianco, la coordinatrice Regionale On. Jole Santelli ed il Coordinatore Provinciale On. Gianluca Gallo per aver riposto, ancora una volta, la loro fiducia nella mia persona e nel partito a Cariati. Auguro buon lavoro a tutti i colleghi componenti del comitato azzurro, sicuro che l’impegno, la preparazione, la moderazione, la passione e la determinazione premieranno con un grande successo i candidati calabresi di FI alle prossime elezioni europee, e che FORZA ITALIA continuerà ad essere un imprescindibile punto di riferimento all’interno del Partito Popolare Europeo e, di riflesso, anche in seno al Parlamento Europeo.”