Cariati (CS) – Ambiente, territorio e decoro urbano, nuova consulta

Promuovere la tutela dell’ambiente, salvaguardare il territorio e garantire il decoro urbano.

Persegue questi gli obiettivi la nuova consulta comunale ad hoc costituita nei giorni scorsi. Francesco COSENZA è il coordinatore, Rosalba SERRAVALLE vicecoordinatore e Rosa FAZIO segretaria.

A darne notizia è l’assessore all’urbanistica e al decoro urbano Paola APA che ha coordinato il primo incontro della nuova consulta che segue la costituzione, nei giorni scorsi, della consulta sanità.

Capacità di ascolto e dialogo direttamente con i cittadini, confronto costante con la cittadinanza per raccogliere esigenze e misurarsi insieme sulle soluzioni da adottare come ente. Restano, queste – dichiara l’assessore – le coordinate dell’azione di governo dell’Esecutivo guidato da Filomena GRECO. Con questo metodo anche il lavoro delle consulte si dimostrerà prezioso per arricchire l’azione amministrativa. la La compartecipazione – conclude APA – resta importante e preziosa perché soltanto lavorando in sinergia si raggiungono quelle soluzioni ottimali a beneficio e per lo sviluppo della nostra comunità.

Nella prossima riunione verrà redatto il regolamento interno e si discuterà sui vari progetti da realizzare.