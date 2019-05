Associazione “Cittadini per il Cambiamento”, Pizzimenti nomina altri Coordinatori

Condividi

“L’Associazione “Cittadini per il Cambiamento” continua a registrare sempre nuove adesioni”. Lo dichiara il Presidente Nuccio Pizzimenti che aggiunge: “Numerose, infatti, le richieste di iscrizioni da parte di cittadini di grossi centri urbani situati sia nella fascia ionica reggina sia in quella tirrenica, come pure numerosi le adesioni provenienti da diversi Comuni italiani come la Città Metropolitana di Napoli”. Per rendere ancora più articolata e operativa l’attività dell’associazione, il Presidente Pizzimenti ha provveduto ad effettuare la nomina dei Coordinatori nelle seguenti Circoscrizioni del Comune di Reggio Calabria: Coordinatore XI Circoscrizione (Ortì-Podargoni-Terreti), Gaetano Ianni; Coordinatore XIII Circoscrizione (Ravagnese), Luciano Mangiola; Coordinatore IX Circoscrizione (Gallico-Sambatello), Valentina Denisi; Coordinatore XV Circoscrizione (Pellaro), Giorgio Mammolenti; Responsabile dipartimento Scienze Statistiche e Demografiche, Comune di Reggio Calabria, Letterio Anghelo; Coordinatore Comune di Rosarno RC, Ketti Galati; Coordinatore Comune di Siderno Michelangelo Vitale, Coordinatore Città Metropolitana di Napoli, Raffaele Piscopo. “Nuove adesioni e nuovi incarichi – conclude Pizzimenti – che portano l’associazione a radicarsi sempre di più nel territorio con l’obiettivo di ascoltare i bisogni e le esigenze di cambiamento che la stragrande maggioranza dei cittadini avverte in modo preponderante”.