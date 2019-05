Al via la quinta edizione di Bocale in fiore

Il concorso, promosso dall’Associazione E.C.O.Kerò Comitato LiberAttivo, nasce dalla volontà di mantenere il decoro del quartiere di Bocale coinvolgendo i cittadini al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano, attraverso l’abbellimento con fiori e piante dell’esterno visibile delle proprie abitazioni e di spazi comuni (marciapiedi, piazze, fontane).

La manifestazione, giunta alla V edizione, svolgendo un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente ha coinvolto l’intera comunità del quartiere di Bocale che nel corso di questi anni sta cambiando volto grazie anche al recupero di spazi comuni abbandonati, diventati adesso delle piccole agorà.

Il tema delle composizioni floreali di quest’anno è: “Con il naso all’insù”. L’Associazione, infatti, nel 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna, ha pensato di dedicare le composizioni a “ciò che c’è oltre la Terra”, lasciando SPAZIO alla fantasia dei concorrenti.

Le novità di quest’anno saranno le “panchine artistiche” (decorazione delle panchine del quartiere da parte di artisti locali) e l’installazione di una nuova fontana in un “triangolo” di terreno recuperato e trasformato da discarica in area verde.

Il primo appuntamento sarà domenica 19 maggio con “Camminiamo insieme”passeggiata ecologica alla scoperta delle contrade del paese.

Il 9 giugno in Piazza Chiesa durante la serata conclusiva, che vedrà la premiazione dei vincitori del concorso, l’esposizione di prodotti di artigianato locale e la degustazione di prodotti gastronomici, si potrà partecipare ad un momento di sport in piazza (per bambini e adulti) a cura della Tennis Tavolo Casper ed assistere allo spettacolo “Miti e leggende dello stretto” a cura del cantastorie Fulvio Cama.

Il regolamento del concorso e i dettagli del programma potranno essere consultati sulla pagina facebook dell’Associazione E.C.O.Kerò all’indirizzo https://www.facebook.com/EcokeroComitatoLiberAttivo/ sulla stessa pagina nel corso della manifestazione si potranno votare le composizioni floreali per l’assegnazione del Premio Social.