Agenzia Entrate e Ufficio Scolastico premiano vincitori concorso “Fisco & Scuola”

Condividi

Il 5 giugno 2019 alle ore 10, nella sede della Direzione Regionale della Calabria dell’Agenzia delle Entrate, a Catanzaro in via Lombardi, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso “Fisco & Scuola”, organizzato dall’Amministrazione Finanziaria in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale.

Il concorso, giunto alla sua 8^ edizione, è stato rivolto, quest’anno, alle scuole secondarie di primo grado della regione che hanno aderito al progetto di educazione alla legalità fiscale, dando l’occasione agli studenti partecipanti di conoscere i principi che sono alla base del sistema tributario italiano.

I lavori presentati dalle scuole in concorso sono stati valutati da un’apposita Commissione in base alla coerenza con il tema del concorso, al grado di elaborazione dei materiali, alla loro valenza educativa e all’originalità, e saranno premiati nel corso della cerimonia dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Agostino Pellegrini, e dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Maria Rita Calvosa.

Considerata l’importanza dell’incontro, è particolarmente gradita la presenza degli organi di informazione regionali.