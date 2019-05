Agenda Scolastica “Il mio diario”, progetto per diventare un bravo cittadino (CZ)

Condividi

Mercoledì 8 maggio 2019 presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Via Barlaam da Seminara, il Questore di Catanzaro e il personale consegneranno agli alunni delle classi 3°, future 4° per il prossimo anno scolastico, “il mio diario” per il 2019/2020, realizzato con il cofinanziamento dell’UE Programma Operativo Nazionale Legalità.

Non è un normale diario, è un diario speciale che vede protagonisti Vis e Musa i due supereroi con i quali la Polizia di Stato persegue le finalità di educare i più giovani alla legalità e al senso civico per il 6° anno.

Ogni mese i ragazzi verranno accompagnati dai due supereroi che parleranno loro di un argomento come il bullismo, il rispetto delle regole sulla strada, sui treni, ecc.

Nel mese di giugno il direttore dell’Eco del Roditore, giornale più famoso dell’isola dei topi, Geronimo Stilton, parlerà agli studenti della Costituzione Italiana.

Ma nel diario ci sono anche giochi, indovinelli, un’indagine e molte altre sorprese.

Vis e Musa cercheranno in tutto l’anno scolastico di trasmettere anche ai ragazzi i loro superpoteri: Amicizia, legalità e sicurezza.

Ancora un’iniziativa che la Polizia di Stato pone in essere per realizzare quello che le sta più a cuore: far crescere la legalità.