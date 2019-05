Adeguamento sismico, 910mila euro per la scuola media di Saracena (Cs)

Condividi

In queste ore la Regione Calabria ha inoltrato al Sindaco di Saracena, attraverso il dirigente di settore Giuseppe Iritano, la convocazione riferita a tutti gli enti risultati vincitori del bando per l’edilizia scolastica del Miur.

La scuola media di Saracena – si legge in un comunicato stampa del Comune – riceverà 910 mila euro da destinare ad adeguamento sismico dell’istituto frequentato dalla popolazione studentesca locale. Un risultato che si aggiunge ai precedenti finanziamenti che assegnavano risorse all’adeguamento della scuola elementare, rimodulato in corso d’opera dalla giunta del Sindaco Russo, e quello della scuola dell’infanzia. Cantieri che inizieranno entro settembre e consentiranno di avere scuole sicure ed accoglienti per studenti e personale docente ed amministrativo.«In questo quadro di sicurezza scolastica – ha aggiunto il Sindaco Russo – si aggiunge ora questo nuovo finanziamento che ci consentirà di chiudere il cerchio attorno al modello scuole sicure. Assicureremo così istituti perfettamente a norma in una zona sismica come quella del Pollino, sicuri che l’istruzione in aule staticamente idonee è garanzia per tutti e segno di attenzione verso le giovani generazioni».