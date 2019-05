A Catanzaro il convegno ‘L’importanza del latte e della sua filiera’

Condividi

Si terrà domani 14 maggio, alle ore 16.00, nella Sala Conferenze della Camera di Commercio di Catanzaro, il convegno ‘L’importanza del latte e della sua filiera’, organizzato dall’ente camerale del Capoluogo nell’ambito del progetto ‘Latte nelle Scuole’ promosso da Unione Europea e Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, e organizzato in collaborazione con Unioncamere.

Obiettivo del progetto e del convegno è quello di promuovere ed educare gli alunni della scuola primaria al corretto consumo di latte e prodotti derivati, all’interno delle sane abitudini alimentari.La Camera di commercio è l’istituzione pubblica di interfaccia del sistema delle imprese locali e per questo, come già avvenuto nello scorso anno scolastico, è impegnata proprio nell’avvicinare e far conoscere alle nuove generazioni della nostra Regione, le imprese della filiera, i loro prodotti e il loro lavoro, portandoli nei luoghi di produzione.

Oltre a promuovere il Programma a livello territoriale, l’impegno camerale è, infatti, quello di organizzare visite educative in aziende del territorio per circa 500 alunni, finalizzate a far aumentare la consapevolezza dell’origine dei prodotti e del loro legame con il territorio e con il mondo del lavoro e delle imprese. Basti pensare che nella passata edizione sono stati coinvolti in tutta Italia oltre 365.000 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, di oltre 1.000 scuole primarie. A questi bambini sono stati distribuiti oltre 12 milioni di porzioni (più di 5,8 milioni di latte, circa 2,9 milioni di formaggio e più di 3,5 milioni di yogurt), per una quantità di prodotti equivalente a circa 1.200 tonnellate (oltre 700 di latte, circa 80 di formaggio e circa 420 di yogurt). Per questa nuova edizione il Ministero ha previsto di coinvolgere circa 382.000 bambini e conseguentemente le loro famiglie e insegnanti.

Al convegno in programma domani pomeriggio nella sede della CCIAA di Catanzaro, ai saluti istituzionali del presidente Daniele Rossi e all’introduzione curata dal segretario generale, Maurizio Ferrara, seguiranno gli interventi di Giacomo Giovinazzo (direttore generale Dip. Agricoltura – Regione Calabria), Walter Placida (presidente Confagricoltura Catanzaro) e Miriam Scarpino (Ufficio Scolastico Regionale della Calabria).