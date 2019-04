Viola – Domani al PalaCalafiore contro Luiss l’ultima di campionato

Condividi

di Gianni Tripodi – Cala il sipario sul campionato. Domani alle 20.30 al Pala Calafiore i neroarancio ospiteranno la Luiss Roma nell’ultima giornata della stagione regolare, dalla prossima settimana, inizieranno i playoff. Il team di coach Mecacci ha già conquistato l’accesso alla post season congelando la quinta posizione, nonostante tutto non mancherà il massimo impegno di Alessandri e compagni che vorranno chiudere in bellezza un campionato disputato tra le mille avversità per poi concentrarsi sui playoff. Massima concentrazione per la sfida di domani sera contro la Luiss, la società di via Pio XI ha indetto la seguente promozione dedicata agli abbonati della Reggina 1914: Tutti i possessori di abbonamento valido per le gare interne della Reggina 1914 potranno acquistare un tagliando per Mood Project Reggio Calabria – Luiss Roma con uno sconto del 20% rispetto ai prezzi standard previsti per il match. Ogni abbonato potrà acquistare un solo biglietto per la gara del “PalaCalafiore”, previa esibizione dell’abbonamento e di un valido documento d’identità al momento dell’acquisto sia presso il “Pianeta Viola” che il “PalaCalafiore”.Questi i prezzi dedicati agli abbonati amaranto :Parterre Centrale : € 12.00Parterre Laterale: € 8.00Tribuna: € 6.50Curva: € 5.50