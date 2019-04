Viola – Domani a Pescara gara 1 playoff

Condividi

di Gianni Tripodi – È tempo di playoff, adesso si fa sul serio. Partirà domani con gara 1 alle 18, al PalaAterno di Pescara contro i padroni di casa dell’Amatori la post season della Mood Project. Era da ben 7 anni che i neroarancio non disputavano i playoff, c’è tanta attesa dopo una super stagione e bisognerà tralasciare i problemi societari per pensare solo ed esclusivamente al basket giocato. La Viola si è posizionata al quinto posto nel proprio girone ragion per cui giocherà il primo match in trasferta, Fallucca e compagni hanno l’obbligo di vincere per cercare di invertire il fattore campo e poi chiudere la serie in casa, mercoledì al PalaCalafiore. Di fronte un avversario ostico e rognoso, il team di coach Mecacci punterà sul proprio punto di forza, la difesa, la migliore del girone D con soli 68.7 punti subiti ad incontro. Massima concentrazione per gara 1, la Viola è una mina vagante in questi playoff, una variabile impazzita che proverà a regalare quante più soddisfazioni possibili ai propri tifosi, tornare a casa con un successo significherebbe tantissimo, palla a due domani alle 18.