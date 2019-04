Villa San Giovanni – ITE “L.Repaci” incontro/dibattito “Donare è vita”

Condividi

Con l’introduzione della Dirigente Maristella Spezzano dell’Istituto di Istruzione Superiore Nostro – Repaci di Villa San Giovanni si è svolto, nella giornata del 17 Aprile 2019, nella sede di via Monsignor Bergamo, il convegno “ Donare è vita”. Al dibattito hanno dato un contributo essenziale il Presidente Avis del Comune di Villa San Giovanni Vincenzo Floccari e il Presidente Avis Provinciale Antonino Posterino. Tutta l’organizzazione è stata a cura degli studenti dell’ITE “ L. Repaci” coadiuvati dalla docente Maria Caterina Papalia. La Dirigente Scolastica, nel porgere i saluti, ha evidenziato le numerose attività svolte dagli studenti dell’Istituto sulle tematiche della solidarietà e del volontariato, relativamente ad esempio alle donazioni di sangue, che di anno in anno sono aumentate grazie al contributo degli studenti. La dirigente inoltre ha ringraziato la Professoressa Papalia, impegnata da anni in questo percorso didattico che ha la finalità di educare i giovani ai valori della solidarietà. La giornata ha avuto inizio con la proiezione di un video realizzato dagli allievi della 2/A ITE, che ha riscosso consensi ed apprezzamenti da parte degli ospiti presenti. Notevole l’intervento del Presidente Provinciale dell’Avis il quale ha affrontato nello specifico il tema della donazione del sangue e il ruolo e l’importanza che l’Avis svolge sul territorio. Molti sono stati i quesiti postigli dagli studenti nel corso del suo intervento che hanno finito per coinvolgere l’intera platea.