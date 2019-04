Villa S.Giovanni – Nomina Porpiglia, Marcianò: “Giovane risorsa politica”

Condividi

“Ho appreso con soddisfazione della scelta del Sindaco Gianni Siclari di nominare la giovane e brillante Francesca Porpiglia nuovo Assessore della rinnovata giunta di Villa San Giovanni – afferma Michele Marcianò Presidente del Consiglio Comunale di Calanna (RC).

“La presenza di una risorsa politicamente consapevole del proprio ruolo e con un collaudato e solido cv amministrativo alle spalle, è garanzia di grande energia ed entusiasmo per poter espletare con la dovuta applicazione i gravosi compiti che le deleghe ricevute presenteranno. Sono certo che la freschezza e la grande sensibilità di Francesca, sapranno ben coniugarsi con il progetto politico messo in campo dall’amministrazione villese. Una risorsa importante per il territorio e per il partito d’appartenenza che con questo risultato non può che manifestare sincero apprezzamento. Bene ha fatto Siclari a coinvolgerla in questa nuova fase amministrativa, e complimenti a Francesca Porpiglia, a cui rivolgo il mio personale augurio di buon lavoro”.