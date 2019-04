Vibonese-Reggina: per gli amaranto sarà più difficile che con la Casertana, i numeri

Condividi

La Reggina, a Vibo, deve vincere per aumentare esponenzialmente le possibilità di raggiungere i play off.I rossoblu di Orlandi sono ad un passo dall’essere fuori da ogni discorso, ma si giocheranno le loro carte contro la squadra di Cevoli.Gli amaranto, reduci dalla vittoria contro la Casertana, non possono e non devono sottovalutare l’impegno.La Vibonese è una squadra che, in casa, è un osso durissimo e giocando senza nulla da perdere sarà ancora più pericolosa.E’ una squadra che fa giocare male gli avversari e al Razza, tanto per dirne una, ha perso solo tre volte.Trapani, Rieti e Monopoli sono le uniche squadre che sonio riuscite a violare il terreno della squadra di Orlandi.Con otto vittorie e sei pareggi su diciassette uscite i rossoblu hanno il settimo rendimento interno del campionato.