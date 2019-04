Vibo Valentia – Gruppi ricerca ecologica, Crispino commissario provinciale

Condividi

Il responsabile dei Gruppi Ricerca Ecologica per la Calabria, dott.ssa Ippolita Patera, in accordo con il presidente nazionale dott. Umberto Balistreri, ha provveduto a nominare l’ing. Giuseppe Rocco Crispino Commissario provinciale di Vibo Valentia.

I Gruppi Ricerca Ecologica, Associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, portano avanti, dal 1998, una campagna di educazione ambientale grazie anche alla ricerca scientifica, alla sensibilizzazione al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di reati ambientali. I GRE sono radicati in tutta Italia e in Sicilia gestiscono due riserve naturali in convenzione con la Regione.

La nomina dell’ing. Crispino, dottore in Ingegneria Civile e Ambientale, esperto nel settore della depurazione, della gestione delle acque reflue, delle fognature e delle problematiche ambientali, già Responsabile del Procedimento del settore Ambiente del Comune di Ricadi (VV) e destinatario di incarichi tecnico-specialistici da parte di Enti Locali, rientra nel disegno organizzativo che il responsabile dei GRE per la Calabria sta profilando a livello regionale. Considerata, dunque, la professionalità e l’esperienza acquisita, la figura di Giuseppe Crispino è stata ritenuta qualificata per guidare il gruppo provinciale ed entrare a far parte del direttivo regionale.

La nomina dell’ing. Crispino segue quella recente del dott. Bombino per la provincia di Reggio.