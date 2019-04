Sellia Marina (Cz): Comunali, M5S esclude ogni sostegno alle liste in corsa

Condividi

«Su Reddito di cittadinanza e Quota 100, lo scorso 15 aprile si è tenuto a Sellia Marina (Cz) un convegno organizzato dal locale Movimento Difesa del Cittadino e dal sindacato Cisal, con la presenza a titolo personale della senatrice 5 Stelle Silvia Vono. Il predetto movimento civico – si legge in una nota a firma dei parlamentari calabresi del M5S – si presenta con una propria lista alle elezioni comunali del maggio prossimo, capeggiata dal sindaco uscente, Francesco Mauro, che presiedeva alla riferita iniziativa. Come portavoce M5S, a scanso di equivoci e strumentalizzazioni – conclude la nota – escludiamo in maniera categorica qualsivoglia sostegno del Movimento 5 Stelle alla lista elettorale in questione, nonché all’altra concorrente alle imminenti elezioni per il governo municipale di Sellia Marina».