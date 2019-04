Sellia (CZ) – SelliOn Motion Village, dal 24 al 26 aprile workshop di Parrillo

Condividi

Sono aperte le iscrizioni per il workshop dedicato all’illustrazione e ai comics a cura di Lucio Parrillo che si terrà nelle giornate del 24, 25 e 26 aprile nell’ambito del “SelliOn Motion Village”, il progetto di valorizzazione culturale del borgo di Sellia che animerà il piccolo centro della presila dal 24 al 28 di aprile.

Il progetto “Sellion Motion Village” ha come capofila il Comune di Sellia guidato dal Sindaco Davide Zicchinella, ideato e diretto da Giorgia Boccuzzi ed Emi Bianchi dell’associazione “Confine Incerto” è risultato tra i vincitori dell’avviso pubblico regionale per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei Beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria annualità 2018. Parrillo sarà l’ospite d’onore della manifestazione e proporrà un workshop esclusivo in cui l’artista internazionale illustrerà il percorso creativo delle sue opere, dall’approccio manuale agli ultimi ritocchi digitali.

Per la partecipazione al workshop l’iscrizione è obbligatoria e si effettua scrivendo a info@sellionmotionvillage.it

oppure telefonando al 3920240274.

Lucio Parrillo è uno dei pittori/illustratori italiani più quotati e conosciuti a livello internazionale. La sua arte spazia dall’illustrazione per l’editoria ai comics, dalla pittura pop-surrealista fino all’arte sacra. Negli ultimi 20 anni, ha realizzato numerose copertine, illustrazioni e comics per le più importanti case editrici europee ed americane di video games, comics, libri fantasy e giochi di ruolo, tra cui: Marvel Comics, DC comics, Wizards of the Coast, Magic, D&D, Warcraft, Panini Comics, Radical Comics e molte altre. Ha esposto nelle gallerie d’arte di tutto il mondo e nelle maggiori rassegne internazionali di arte e illustrazione, soprattutto negli Usa e in Europa, New York, San Diego, Kansas City (Spectrum live), Germania, Francia, Italia, Malta, etc.

Le sue opere sono apparse sulle maggiori riviste di settore, da Focus ad Heavy Metal magazine, dagli albi della Marvel comics, come copertinista e disegnatore di interni collaborando con lo scrittore e sceneggiatore Brian Bendis, a grosse produzioni legate al mondo del Cinema come Grimm (la serie televisiva americana), Vampirella e Warlord of Mars (John Carter) di cui con orgoglio ha realizzato le copertine della serie dopo il maestro Frank Frazetta, primo illustratore della stessa serie, ma anche Red Sonja, Conan il barbaro, The Expendables, tratto dal film di Silvester Stallone, City of Dust dell’autore Steve Niles (30 giorni di buio “30 days of night”) della Radical, creatori di Oblivion con Tom Cruise e molto altro.