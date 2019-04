San Roberto (RC): le congratulazioni del Sindaco Vizzari a Porpiglia, neo Assessore

Condividi

Sindaco di San Roberto (RC), Roberto Vizzari, vuole porgere le sue congratulazioni a Francesca Anastasia Porpiglia, di recente nominata Assessore presso il Comune di Villa San Giovanni (RC) dal Sindaco Giovanni Siclari, amministratore attento, a cui va il merito di aver compiuto una ottima scelta.

“Sono lieto di apprendere che Siclari – ha detto Vizzari – l’abbia scelta per un compito strategico come quello di Assessore: per come la conosciamo, siamo certi che saprà affrontare questa responsabilità con impegno, competenza e determinazione. Alla neo Assessore le mie congratulazioni per il nuovo incarico, gli auguri più calorosi di buon lavoro”.

“Francesca Porpiglia, – ha concluso – va ricordato, è una nostra concittadina, originaria di San Roberto, ed è una di quei giovani di grandi prospettive, uno dei figli di questa vallata che, ogni giorno, riescono ad affermarsi in ogni settore professionale, rendendoci orgogliosi. Con lei, ne siamo certi, la già ampia collaborazione tra i due enti diventerà ancora più stretta e proficua”.