San Donato – Amministrative, cittadini siano protagonisti

Amministrative 2019, che sia per tutti una campagna elettorale costruttiva.

Che ogni cittadino si senta protagonista e soggetto attivo del disegno di sviluppo ecosostenibile, di crescita e di valorizzazione del territorio, del suo patrimonio naturalistico e culturale, per la cui realizzazione l’Esecutivo comunale uscente ha contribuito instancabilmente in questi anni.

È quanto dichiara Jim DI GIORNO, il Sindaco uscente e candidato per la riconferma dalla lista TUTTI PER SAN DONATO, alle elezioni di DOMENICA 26 MAGGIO.

Dal piano strategico urbanistico alle politiche sociali e welfare, dall’efficientamento energetico agli interventi per contrastare il rischio idrogeologico, dal piano strutturale ai turismi e alla cultura, dalle infrastrutture al verde pubblico, dallo sport ai rifiuti, dalle agevolazioni ed incentivi per le attività commerciali, all’opera di risanamento del castagneto avviata nel 2015; dal piano di gestione e assestamento forestale per avviare una gestione lungimirante, sostenibile e redditizia del patrimonio boschivo comunale; al recupero delle fontane comunali, attraverso il quale recuperare il progetto di riqualificazione estetica e funzionale delle fontane pubbliche presenti in tutto il territorio comunale. – Sono, questi, i principali punti del programma elettorale sottoscritto dai componenti della lista, Jim DI GIORNO, Luigi BISIGNANI, Tommaso CARUSO, Antonella Ilaria CONSOLI, Ernesto CUCCI, Angelo DE MAIO, Luigi FRAGALE, Domenica MALIZIA, Pasquale MORANELLI, Giovanni RUSSO e Giovanna SPINGOLA.

PIANO STRATEGICO URBANISTICO, DECORO ED ARREDO URBANO. Tra gli obiettivi per il quinquennio 2019/2024 – si legge nel documento – vi è quello di predisporre una nuova segnaletica turistica che sia funzionale e strumentale ad una migliore accessibilità e maggiore fruibilità del territorio e del patrocinio monumentale e culturale cittadino. Come la scalinata panoramica che da PIAZZA F.ARTUSO conduce a PIAZZALE MOTTA; le Grotta di SANT’ANGELO e di SAN VITO; il paesaggio montano e la località Piano di LANZO.

Si pensa ad una partnership con l’Accademia delle Belle Arti finalizzata a valorizzare le aree degradate con la realizzazione di nuovi murales a tema nel centro storico.

Sensibilizzare ed incentivare i residenti alla cura estetica dei quartieri attraverso fioriere e manutenzione volontaria delle aree di verde pubblico. – Da qui, la redazione e approvazione di un regolamento comunale per l’istituzione del premio IL BALCONE PIÙ BELLO. E poi la creazione ed il recupero degli esistenti punti di ristoro e delle aree pic-nic.