Rende – Manna: “Nostre liste espressione di rinnovamento e modernità”

“Le nostre liste sono espressione di rinnovamento e modernità, di civismo e apertura totale alla comunità”.

Lo afferma il Sindaco di Rende, Marcello Manna.

“Non ci sono accordi di potere – dice Manna – dietro le nostre liste ma una rinnovata passione amministrativa che tiene unita diverse generazioni, che sintetizza tutte le espressioni produttive e sociali del territorio.

Abbiamo avversari – dice Manna – che sono espressioni del passato e che hanno stretto alleanze innaturali, finalizzate solo a far tornare indietro di 10 anni una città che era devastata e che oggi ha ripreso a correre.

Rende non tornerà ai tempi in cui si preannunciava il dissesto – prosegue Manna – la città era sporca e chiusa dentro il recinto di un campanile senza prospettive.

Rende avrà come bussola una modernità che le assicurerà competitività con tutto il Mezzogiorno – conclude Manna-creando finalmente una classe dirigente nuova e capace di affrontare le grandi sfide”.