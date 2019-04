Rende (Cs) – Toponomastica: si parte dalla zona industriale

Condividi

Il sindaco di Rende Marcello Manna ,nella sua stanza, questa mattina ha ricevuto il presidente dell’area industriale Ferdinando Morelli.

Un incontro molto costruttivo, ma sopratutto un incontro che ha posto le basi su un lavoro preparato dall’amministrazione comunale per quanto riguarda la toponomastica dell’area industriale. All’incontro presenti anche l’assessore all’urbanistica Pasquale Costabile, il consigliere comunale Eugenio Aceto e il dirigente comunale Francesco Azzato che ha illustrato ,ai presenti, come è stata pensata quella che dovrà essere la nuova mappa dell’area industriale. Un lavoro molto importante per far orientare meglio i visitatori, infatti, il sindaco di Rende Marcello Manna, dopo vari incontri anche con gli operatori dell’area industriale, ha pensato a di far dividere l’aria industriale in zone e ad ogni zona attribuire un colore. Si renderà cosi semplice il raggiungimento delle varie aziende. L’individuazione dei settori per colori consentirà una migliore fruibilità della zona industriale. Si è parlato anche di dare nuovi nomi alle vie dell’area industriale e questa è stata una richiesta esplicita dello stesso presidente dell’area industriale. Nuovi nomi, sopratutto, cercando di rendere omaggio a tutti quegli operatori commerciali rendesi che si sono distinti negli anni sul territorio e ora scomparsi. Lista di nomi quindi e di proposte portate dal presidente dell’area industrial Morelli che saranno analizzate fin ,dalla prima riunione, della commissione toponomastica che si insedierà nella prossima settimana. Ma ritorniamo alla notizia di questa mattina. La suddivisione in colori dell’area industriale. Secondo il presidente dell’Area Industriale Ferdinando Morelli: “Una proposta molto interessante. Ricordo che la nostra è la zona industriale più grande della Calabria con un insediamento di circa 300 imprese. Migliorare la viabilità oggi è l’obiettivo da raggiungere al più presto possibile”. Il sindaco di Rende Marcello Manna ha espresso soddisfazione per “il lavoro svolto dagli uffici comunali. L’idea mi sembra percorribile. E sarà un piacere sicuramente non perdersi più in una zona industriale che merita tutta la nostra attenzione e con i fondi di altri progetti ci sarà modo anche di installare un nuovo impianto di illuminazione. Piccoli passi decisi per dare una svolta concreta al motore non solo di Rende, ma dell’intera area urbana”.