Rende (Cs) – De Rose: “Troppa disattenzione sul Villaggio Europa”

Condividi

Dopo che alcuni residenti del Villaggio Europa, riunitosi in un comitato spontaneo, hanno denunciato la propria preoccupazione per l’intenzione dell’amministrazione comunale di realizzare un campo da pallavolo all’interno del parco del quartiere, che rischia di deturpare e svilire l’importanza di tale area verde, sulla vicenda interviene il candidato a sindaco della coalizione “Open Politica Aperta”, Massimiliano De Rose, il quale con una nota stampa afferma: “questa amministrazione in questi anni ha trascurato i bisogni più elementari dei residenti del Villaggio Europa.

Nel corso di questi anni più volte abbiamo stimolato l’amministrazione ad una maggiore attenzione su molte questioni. Dalla scarsa illuminazione di molte aree, all’incuria del verde spesso trascurato, al taglio indiscriminato di alberi senza criterio, alla carente manutenzione delle strade e delle piste ciclabili. Non abbiamo dimenticato la discoteca all’aperto a due passi dalle abitazione e ancora meno i concerti e le feste fino al mattino che hanno tenuto sveglio buona parte del quartiere nel periodo di Natale. Aspettiamo da anni e da anni chiediamo l’apertura del Market Europa per soddisfare i bisogni di molti anziani che vivono nel quartiere. Aspettiamo ancora la riapertura della biblioteca comunale, ma non abbiamo visto altro che annunci di interventi di riqualificazione. Ora apprendiamo della intenzione di realizzare un campo di pallavolo nel parco e la cosa ci sorprende per più ragioni. La prima è che ci saremmo aspettati interventi di riqualificazione diversi, illuminazione, strade, aree verdi e arredo urbano, la seconda è che sarebbe opportuno evitare di invadere di cemento i prati sui quali giocano i ragazzi e magari realizzare una superficie di gioco più prossima alla scuola Falcone per consentirne un uso anche agli alunni oltre che ai residenti. Il villaggio Europa ha bisogno di attenzione, di una riqualificazione generale perché continua ad essere il miglior esempio a Rende di edilizia e di integrazione. Gli annunci di realizzazione in campagna elettorale non valgono a cancellare 5 anni di disattenzione e qualche volta di mortificazione. – Conclude Massimiliano De Rose – Nel nostro programma elettorale il Villaggio Europa rappresenta una priorità, sanarne le criticità per riportarlo ad essere un quartiere a dimensione d’uomo con infrastrutture ammodernate ed efficienti, così come è stato concepito”.