Rende – Badato lascia Manna per sostenere Mimmo Talarico

Dichiarazione della ex consigliere comunale Maria Grazia Bafaro

“Avevo deciso di candidarmi in una delle liste del sindaco uscente Manna, ma alla luce dei contatti “non avuti” con il gruppo stesso in questo periodo di fermento, dove la coesione, l’inclusione e l’unione di un gruppo e del suo stesso rappresentante dovrebbero essere di vitale importanza, ho subito liquidato i miei buoni propositi. Ho notato inoltre che mancavano idee, programmi, un progetto per la popolazione amministrata vicine al mio modo di pensare, ma soprattutto comportamenti in linea col mio agire politico e ciò avveniva come già detto, senza alcuna partecipazione e condivisione.

A questo punto ho deciso di ritirare la mia candidatura e, vagliando attentamente le parti politiche in campo, ho invece potuto rilevare nelle liste del candidato Talarico e soprattutto nella lista Rende al Centro un’idea forte di politica con un progetto ben definito improntato sulla trasparenza nei comportamenti, sulla legalità degli atti e soprattutto principi di condivisione e partecipazione. Nella specie, nell’On.le Pino Gentile ho riscontrato ascolto e piena disponibilità ad accogliermi nella propria casa riconoscendomi professionalità, serietà e competenza e una comprensione che mi ha lasciato del tutto soddisfatta.

lo che ho radici rendesi e che ho sostenuto sempre battaglie in favore dei diritti delle donne, dei ceti più deboli e anche di quelli produttivi, non starò fuori dalla mischia e, pur non ritenendo più opportuno per coerenza, candidami in prima persona, darò senz’altro una mano al candidato a Sindaco Mimmo Talarico e a tutta la squadra che lo sorregge perché secondo me è necessario che Rende recuperi slancio, passione per la politica e risoluzione dei problemi senza false promesse e senza roboanti dichiarazioni.

La politica è fatta di fatti e serietà di comportamenti , caratteristiche che ho potute riscontrare nell’On.le Pino Gentile, nel candidato Mimmo Talarico e nella lista Rende al Centro”.