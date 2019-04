Reggio Calabria – Pratticò (FdI): “Grande entusiasmo per l’arrivo della Meloni”

Condividi

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle Elezioni Europee del 26 Maggio e le forze politiche serrano le fila per questo importante appuntamento. Cresce l’attesa in città, per l’arrivo della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che nella giornata di domenica incontrerà iscritti e simpatizzanti reggini del partito della fiamma, alle 18:00 in Piazza Duomo.

“Fratelli d’Italia – afferma Nino Pratticò – è un soggetto politico in continua crescita, sta raccogliendo molte adesioni e punta a diventare la seconda forza del centrodestra italiano. Reggio Calabria – prosegue l’esponente di FdI – è storicamente una roccaforte della destra italiana, già dagli anni ’70, quelli immediatamente successivi alla rivolta di Reggio, ha sempre dato fiducia agli esponenti della destra sociale, che hanno sempre ripagato con grande impegno nelle istituzioni dove erano impegnati. Giorgia Meloni, illustrerà il programma del partito per le Elezioni Europee, un’Europa che va cambiata, affinchè torni ad essere un insieme di popoli sovrani, ognuno padrone del proprio destino, ma accomunati da valori comuni”.