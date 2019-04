Reggio Calabria, Martorano (Fil): “Tutti in piazza per il Consiglio dei Ministri”

Domani alle 13.00 si terrà a Reggio Calabria il Consiglio dei Ministri per la presentazione del Decreto Sanità, fortemente voluto dalla Ministro Grillo. Saltato dunque l’appuntamento a Gioia Tauro, il Governo ha preferito la Città Metropolitana, probabilmente presso la Prefettura cittadina.

Un’occasione, a nostro modo di vedere, per accorrere numerosi domani a piazza Italia, per dimostrare al Governo come la sorte della nostra città e di tutta la provincia stia a cuore a tanti cittadini, alle Istituzioni, alla politica, alla società civile.

Tanti i problemi in agenda: dalla sanità provinciale in ginocchio, dopo anni di commissariamento fallimentare, al Terzo Settore che soffre per la mancata erogazione dei fondi, ai nostri concittadini in dialisi costretti ad “emigrare” in Sicilia per la mancanza di posti nelle strutture provinciali, al settore della psichiatria che necessità di un riordino tra pubblico e privato; ai problemi legati alla mobilità (aeroporto dello Stretto e alta velocità); a quelli atavici del lavoro che non c’è e del mancato sviluppo del porto di Gioia Tauro.

Invitiamo dunque i Sindaci della provincia, le Associazioni di volontariato, gli imprenditori, tutti i cittadini ad essere accanto a Noi in piazza per testimoniare l’amore per la nostra città e la nostra terra.

Il Segretario Generale

(Giuseppe Martorano)