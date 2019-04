Reggio Calabria – Martedì presentazione del libro di Mimmo Nunnari

Condividi

Il 23 aprile, alle ore 16.45, presso Il Circolo Rhegium Julii, in collaborazione con il DiGies e la Deputazione di Storia Patria per la Calabria, festeggerà la giornata mondiale del libro indetta dall’Unesco con la presentazione del libro di Mimmo Nunnari, già Direttore di RAI 3,che in questi giorni ha vinto il Premio Costa Smeralda 2019 con il suo ultimo libro: Destino mediterraneo, edizioni Rubbettino.

Dopo i saluti del rappresentante del Circolo Mario Musolino e del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea Massimiliano Ferrara, precederanno l’intervento dell’autore due specifiche relazioni: la prima dello storico Pino Caridi, la seconda di Franco Costantino, analista e profondo conoscitore della realtà calabrese e mediterranea.