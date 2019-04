Reggio Calabria – L’Unimorfe si affilia ad un consorzio universitario di Cipro

L’ UNIMORFE comunica l’ affiliazione con il nuovo Centro Universitario Internazionale del Mediterraneo con sede Legale a Cipro , perla del Mediterraneo proponendo un’offerta formativa di assoluto rilievo in un settore fortemente in espansione.

Il settore delle Università Telematiche e residenziali sperimentali con Università Estere è uno dei settori nel nostro Paese che registrano la maggiore crescita. Ogni anno, infatti, il numero di iscritti alle Facoltà all’ estero aumenta sensibilmente e sembra trattarsi di un trend destinato a continuare nel tempo. I motivi di questo successo sono da rintracciarsi prevalentemente nella possibilità, garantita dalle Università Straniere di iscriversi liberamente ad alcuni percorsi di Laurea che in Italia a causa dei Test d’ ingresso sono insormontabili . L’ affiliazione tra i due consorzi comporterà agli studenti italiani numerosi vantaggi : Invece di doversi sobbarcare viaggi all’ estero si può studiare o attraverso lezioni frontali in Live streaming o attraverso delle avanzate piattaforme di elearning .Numerosi i percorsi di Laurea attivi : Economia , Giurisprudenza , Psicologia , Ingegneria , Lettere , Pedagogia , scienze della Formazione Primaria . Ma fondamentale è la presenza in via sperimentale delle Lauree Sanitarie senza Test d’ Ingresso : medicina . Odontoiatria , Fisioterapia , Scienze infermieristiche ecc.. Agli iscritti viene garantita assistenza personalizzata e continua con un tutor. Offerta molto varia anche per quanto riguarda i Master, Corsi di perfezionamento ,Corsi Singoli. Infine , fondamentale per chi volesse intraprendere la professione docente , sono attivi i percorsi di abilitazione alla Professione Docente per classi di concorso e specializzazioni all’ insegnamento del Sostegno per scuole dell’ Infanzia , primaria e secondaria. La nuova offerta formativa è presentata dalla presidente Nazionale UNIMORFE Dott.ssa Maria Saveria Modaffari : «Si tratta di un’offerta formativa molto ampia che può essere colta da tutti coloro che vorranno rivolgersi al mondo universitario per conseguire la laurea e per poi affrontare, sereni e preparati, il mondo del lavoro».Tutti i titoli (lauree, master, corsi di perfezionamento) rilasciati sono riconosciuti dal MIUR secondo la direttiva 170/2016 e sono totalmente equipollenti a quelli delle Università Tradizionali.