Reggio Calabria – L’associazione Arcigay aderisce alla giornata della liberazione

Condividi

L’associazione Arcigay I Due Mari Reggio Calabria aderisce e sostiene la manifestazione del 25 aprile “giornata della liberazione” promossa dai compagni e dalle compagne di ANPI Reggio Calabria.

Siamo fortemente convinti che l’antifascismo deve essere un elemento fondante della nostra comunità. Combattere il fascismo è un dovere di ogni persona che crede nella libertà, che promuove una cultura alla non violenza, che lotta contro ogni forma di discriminazione e odio, che crede e promuove il rispetto per tutti e tutte.

Riteniamo pertanto fondamentale prendere parte attivamente alla manifestazione antifascista per ribadire che i valori costituzionali non si toccano.

Invitiamo tutti i nostri soci e socie ad essere presenti con noi alla manifestazione alle ore 10 del 25 aprile presso la Villa Comunale di Reggio Calabria.