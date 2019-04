Reggio Calabria, dal 3 maggio “Morpho Blu, un’impercettibile danza che incanta”

Condividi

L’Associazione Oltreimari in collaborazione con l’Associazione Emozione Natura, inaugura il nuovo evento “Morpho Blu, un’impercettibile danza che incanta” che avrà inizio venerdì 3 Maggio dalle ore 10,00e siconcluderà il 13 maggio presso l’Atelier di Pittura Giuliano Fazzari in Via A. Cimino 13 Reggio Calabria

Un’iniziativa originale che mette insieme natura e arte, inserita all’interno dello studio dell’artista internazionale Giuliano Fazzari. Per la prima volta l’atelier del pittore si tinge di blu, per accogliere l’incantevole volo delle farfalle.

Si approfondirà il grande tema della biodiversità insieme agli entomologi dell’associazione “Emozione Natura” che guideranno i visitatori a immergersi nell’affascinante mondo delle farfalle, svelando le loro tecniche adattative e tante curiosità, il tutto inserito nell’incantevole scenario dell’arte contemporanea.

Durante tutto il periodo dell’evento, ci sarà un programma ricco di performance serali,con artisti nazionali ed internazionali, seminari didattici e laboratori artistici, con proiezioni durante l’arco della giornata.

Tra le performance serali, il 10 Maggio potremo assistere ad un live painting, con il pittore Giuliano Fazzari, immersi tra natura e musica, potremo lasciarci rapire dai colori naturali creati dall’artista che insieme all’impercettibile danza delle farfalle, ci trasporterà in un mondo di colori e sensazioni, capaci di liberare le nostre ali!Una esperienza di forte impatto emotivo ed artistico come solo la leggerezza dell’arte è capace di creare! La tela e le farfalle si uniranno in una danza che incanta!!

L’evento vuole stimolare le nuove generazioni all’educazione ambientale ed artistica, fondamentali per preparare i ragazzi alla vita. L’arte coinvolge tutte le generazioni, sulla base del principio che ognuna di esse ha qualcosa da imparare dalle altre.