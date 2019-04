Reggio Calabria – Continuano gli eventi in onore di San Giorgio

Condividi

Si concluderà domani 25 aprile “Il Cavaliere, il Libro e una Rosa” Fiera dei Librai Reggini, organizzata dal Comune di Reggio Calabria, il Circolo Anassilaos e la Parrocchia di San Giorgio al Corso, presso il Chiostro di San Giorgio al Corso.

Dalle 10 alle 20 incontri con autori e anche momenti di aggregazione e intrattenimento con letture ed animazione a cura delle librerie specializzate per bambini.

Il prossimo venerdì 26 aprile “ Il Tartufo di Pizzo incontra il Bergamotto di Reggio Calabria”, un evento a cura del Comune di Reggio Calabria, Comune di Pizzo e Associazione Anassilaos

A Piazza Italia dalle 17 alle 20 i Maestri gelatai di Pizzo e Reggio, in vista del futuro gemellaggio tra le due città, accomunate dal patrono San Giorgio, hanno organizzato un “gemellaggio dolce” tra il famoso tartufo, fortemente identitario per la città di Pizzo, ed il “principe degli agrumi” fortemente identitario per la città di Reggio Calabria.

Non sarà un contest né una gara, ma un semplice scambio di idee ed opinioni per giungere dopo varie sperimentazioni alla creazione del Tartufo Perfetto.

Testimonial dell’iniziativa è il prof. Pasquale Amato paladino del Bergamotto di Reggio Calabria.