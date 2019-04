Presentazione del concorso “Crotone in Fiore”

Condividi

L unedì 29 aprile 2019, ore 10:30 Presentazione della quinta edizione del concorso “Crotone in Fiore”. Tornano i giovani dell’associazione Crotone in Fiore che con il Comune di Crotone ed in collaborazione con l’Istituto Pertini- Santoni propongono per il quinto anno il concorso per l’abbellimento floreale di balconi, davanzali, aiuole, esercizi commerciali del lungomare Gramsci