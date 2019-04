Polistena – Stasera “Francesco Scaramuzzino Quartet”

Condividi

Nel 2012 la Conferenza Generale dell’UNESCO ha istituito il 30 aprile come Giornata Internazionale del Jazz.

Genere musicale considerato da sempre sinonimo di dialogo interculturale e tolleranza, il Jazz torna così protagonista, proprio il 30 aprile, di un’iniziativa volta a promuovere la pace e il dialogo tra le nazioni.

Ama Calabria, in collaborazione con l’associazione palmese “Amici della musica N.A. Manfroce”, presieduta da Antonio Gragano, per l’occasione presenta il “Francesco Scaramuzzino Quartet” (Orazio Maugeri al sax; Marco Carnemolla, bass e Antonio Petralia, drum) che si esibirà questa sera, 30 aprile 2019, ore 21.15, all’Auditorium comunale di Polistena. Il quartetto proporrà un programma musicale basato sulla musica d’improvvisazione che trarrà spunto sia dall’attività compositiva di Scaramuzzino (le cui composizioni uniscono il mondo mainstream della musica afroamericana con quello della musica colta europea) che da alcuni standards della tradizione. Nelle composizioni originali quindi troveremo echi di Debussy o di Bach che si amalgameranno con l’idioma della musica jazz riuscendo così a sintetizzare il tutto in un codice che non tradisce il linguaggio afroamericano ma lo arricchisce invece della tradizione colta Europea. Francesco Scaramuzzino, nel 2004, ha conseguito la laurea in D.A.M.S ed ha frequentato masters e corsi pluriennali di perfezionamento in Italia sia di musica classica che jazz. Ha inciso nel 2007 e pubblicato un Cd “Poesie Di Carta” edito dalla Picanto Records, interamente composto da proprie composizioni che ha riscosso un notevole successo di critica. Nel 2010, la Picanto Records ha pubblicato due suoi volumi di composizioni intitolati “Compositions I” e “Compositions II”, partiture che raccolgono il lavoro compositivo dell’autore degli ultimi anni. All’inizio del 2011 è uscito il suo secondo CD a proprio nome, dal titolo “Changes of Directions”, edito dalla Picanto Records e distribuito in tutta Europa dalla EGEA Distributions. Nel 2017 il suo primo lavoro in trio intitolato “The Flowing” con Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria. Orazio Maugeri, sassofonista siciliano nato a Catania nel 1964, ha conseguito il diploma di clarinetto nel 1984 al Conservatorio di musica “Vincenzo Bellini” di Palermo. Vanta una vasta attività concertistica e discografica con musicisti italiani e stranieri, dalla musica jazz alla musica etnica, dalla musica d’autore a quella contemporanea. Antonio Petralia, batterista, è nato a Catania il 7 febbraio 1966, ama e si diletta con la musica sin da bambino suonando il pianoforte e la chitarra. Solo nel 1997 matura la decisione di iniziare lo studio della batteria e ha la fortuna di conoscere il M° Enzo Di Vita con il quale inizia il percorso dello studio classico. Successivamente, studia con il M° Pucci Nicosia iniziando un percorso che lo instrada verso un mondo musicale tutto nuovo molto affascinante ed accattivante ” il Jazz e la Bossanova” coltivato oggi più che mai attraverso costanti confronti con grandissimi musicisti, partecipando a numerosi seminari jazz sia in Italia che all’estero con cocenti internazionali, tra i quali Salvatore Bonafede e Stjepko Gut. Fondatore nel 2013 assieme al Pianista Gaetano Spartà del “Triton Jazz Trio” formazione che ha all’attivo centinaia di concerti. Ha suonato con tantissime formazioni musicali: C.U.E.S.A.R., The Clacson, I Solarium, Electric Blue Band, Insonnia, The Bluesacci, Bossa for Giuliano, Bossa & Co, Gabriele Cavallaro Jazz Trio, Giusy Balsamo Jazz Project, Marina Monaco Jazz 4t., Stjepko Gut Jazz 4t. Collabora come docente di laboratorio in diversi istituti dell’isola. Marco Carnemolla, contrabbassista, si è diplomato nel 2012 in contrabbasso jazz presso l’istituto Bellini di Catania, svolge un’intensa attività concertistica, soprattutto in Sicilia.