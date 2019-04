Paola, il programma religioso del V centenario della Canonizzazione di San Francesco

Condividi

Un programma religioso con appuntamenti di preghiere e di riflessione nel cammino della fede e sui passi di San Francesco di Paola, quello che interesserà l’intera Comunità dei Minimi e dei fedeli nella ricorrenza del V centenario della sua Canonizzazione avvenuta il Primo Maggio del 1519.

I festeggiamenti patronali avranno inizio Mercoledì 24 aprile alle 18.30 presso la Chiesa della Madonna del Carmine di Sotterra con la visita della Reliquia del Sacro Mantello e la Santa Messa. Venerdì 26 aprile alle 17.00 la Reliquia del Sacro Mantello giungerà presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Sant’Agata. Dopo i Vespri il Sacro Mantello in processione raggiungerà la Chiesa di S. Maria di Portosalvo sita in rione Colonne. Seguirà la S. Messa.

Lunedì 29 aprile è previsto il Pellegrinaggio al Santuario della Forania Marina con l’arrivo dei pellegrini alle 17.15. A seguire la preghiera del S. Rosario. Alle 18.00 la Solenne Concelebrazione Eucaristica verrà presieduta da Don Mauro Fratucci, Vicario Foraneo della Zona Marina.

Mercoledì 1 maggio, in occasione della ricorrenza del V Centenario della Canonizzazione di San Francesco (1 maggio 1519-2019), alle 11.30 la Solenne Concelebrazione Eucaristica presso il Santuario di San Francesco verrà presieduta da S. Ecc. Mons. Francesco Nolè, Arcivescovo Metropolita di Cosenza – Bisignano.

Giovedì 2 maggio – Patronato sulla Regione Calabria – Alle ore 10.00 a Catanzaro (Germaneto) verrà tenuta la Cerimonia dell’Intitolazione della Piazza antistante la Cittadella Regionale a S. Francesco di Paola. Alle 16.30 presso il Piazzale del Santuario verranno ricevuti i sindaci e le rappresentanze comunali ed a seguire sarà tenuta la cerimonia dell’offerta dell’olio da parte dei sindaci di Acri (Cs), Montalto Uffugo (Cs), Paterno Calabro (Cs). A seguire alle 17.30 la Solenne Concelebrazione Eucaristica sarà presieduta dal Rev.mo P. Gregorio Colatorti, Correttore Generale dell’Ordine dei Minimi che vedrà, come da tradizione, l’Accensione della Lampada votiva da parte del Presidente della Giunta Regionale della Calabria On. Mario Oliverio.

Molto articolato il programma di Venerdì 3 maggio in occasione del Patronato sulla Gente di Mare d’Italia; alle 09.00 il simulacro del Santo visiterà la Casa Circondariale di Paola con a seguire la Santa Messa. Alle 10.30 il simulacro del Santo si sposterà verso l’Ospedale San Francesco di Paola dove verrà celebrata la Santa Messa. Alle 15.45 arrivo del Sacro Mantello nel Porto di Cetraro e celebrazione della Santa Messa. Alle 16.30 il Sacro Mantello verrà imbarcato sulla motovedetta della Capitaneria di Porto ed il corteo di barche con processione a mare raggiungerà le acque di Paola verso le 18.00. Seguirà la Celebrazione della Parola, la Benedizione del mare e il lancio della corona di alloro in memoria dei marittimi. Al termine della cerimonia il Sacro Mantello verrà sbarcato e verrà ripresa la processione verso Piazza IV Novembre. Qui verranno declamati alcuni brani tratti dagli scritti di san Francesco di Paola e dalla Bolla di Canonizzazione “Excelsus Dominus”. Seguirà il Messaggio da parte di S. Em. Card. Beniamino Stella, prefetto per la Congregazione per il Clero. Verrà, quindi, ripresa la processione fino alla Chiesa di Montevergine con la Venerazione del Sacro Mantello e la preghiera personale fino alle ore 23.30.

In caso di pioggia o di avverse condizione del mare, il S. Mantello si recherà in forma privata nella Chiesa di S. Maria di Portosalvo sita in Rione Colonne con arrivo alle ore 18.00. Alle 18.30 Canto dei Vespri e inizio della processione secondo il programma previsto.

Sabato 4 maggio alle 9.30 giornata che segna il Patronato sulla città di Paola, la Solenne concelebrazione Eucaristica sarà presieduta da S. Em. Card. Beniamino Stella, prefetto per la Congregazione per il Clero.

Alle 11.00 inizierà la Processione del simulacro del Santo che si snoderà seguendo il seguente percorso: Via San Francesco, Via Baracche, Via Motta. Alle 12.00 in Piazza Pizzini verrà tenuta la tradizionale cerimonia della Consegna delle chiavi della Città al Santo da parte del Sindaco di Paola. La processione proseguirà per Corso C. Colombo, Via San Francesco, Via Duomo, Via Mulino, Via IV Maggio con Sosta a Montevergine. Alle 17.00 la processione riprenderà seguendo il percorso: Piazza IV Novembre, Via Nazionale, Viale della Libertà, Viale Stazione, strada nuova del Porto (proseguirà per il mare solo il simulacro del Santo con le autorità civili e religiose – Benedizione del mare) – Ripresa della processione: Via Capo Spartivento, Via San Leonardo, Via dei Pignatari, Salita G. Gissing, Corso Roma, Piazza IV novembre, Corso Garibaldi, Via Nazionale, Corso C. Colombo, Via San Francesco, Santuario.

La processione verrà, infine, accolta presso il Santuario di San Francesco di Paola e le cerimonie di concluderanno con il canto solenne del TE DEUM di ringraziamento.

I Frati Minimi